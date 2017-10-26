Неожиданное решение: НБУ решил повысить учетную ставку до 13,5% годовых

Национальный банк Украины с 27 октября повышает учетную ставку на 1 п.п. – до 13,5% годовых с уровня 12,5% годовых, на котором регулятор сохранял ставку три месяца подряд – в июле, августе и сентябре.

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Как говорится в материалах НБУ, потребительская инфляция в сентябре 2017 года ускорилась до 16,4% в годовом выражении и превысила траекторию прогноза НБУ.

При этом Нацбанк отметил, что после длительной тенденции к улучшению инфляционных ожиданий в последние месяцы они ухудшились.

"В дальнейшем инфляция будет замедляться и снова приблизится к целевым значениям. Однако этот процесс будет более длительным, чем прогнозировалось ранее", - отметил регулятор.

Решение НБУ стало неожиданностью для рынка, поскольку накануне эксперты прогнозировали, что НБУ не станет повышать ставку до конца года, чтобы не давать негативные сигналы рынку.

Также Национальный банк повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,2% с 1,6%, прогнозируемых ранее, и по инфляции на конец года - до 12,2% с 9,1%, прогнозируемых ранее.

Как сообщал УНИАН, в Украине в сентябре 2017 года инфляция ускорилась до 16,4% в годовом выражении, при этом показатель роста потребительских цен четвертый месяц подряд превышает траекторию прогноза НБУ, что угрожает цели монетарной политики регулятора снизить инфляцию на конец года до 8% плюс-минус 2 п.п.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.