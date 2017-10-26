Нацбанк опустил официальную гривню к доллару, но укрепил к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2682,6619 (26 октября – 2677,0046)

100 EUR – 3152,9325 (26 октября – 3154,8499)

10 RUR – 4,6442 (26 октября – 4,6464)

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Как сообщал УНИАН, 26 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,82/26,84 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,59/31,61 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8266 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 600 сделок на сумму 376,32 миллиона долларов.