Нужно продлить на 3 года мораторий на налогообложение депозитов

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО предлагает парламенту продлить на три года мораторий на налогообложение банковских депозитов физических лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

А.ГРИЦЕНКО сообщил, что зарегистрировал соответствующий законопроект, который предусматривает внесение изменений в закон о налогообложении доходов физических лиц.

Он напомнил, что с 1 января 2010 года должно было начаться налогообложение депозитов физических лиц в банках. «Но я предлагаю ввести мораторий на такое налогообложение до 2012 года», - сказал он.

А.ГРИЦЕНКО объяснил это тем, что нужно дать время на стабилизацию ситуации в банковской системе. «Мы таким образом спровоцируем людей на конфликт… Люди будут стоять под банками», - сказал он.

При этом А.ГРИЦЕНКО отметил, что этот закон нужно принять до 1 июля текущего года, как это предусмотрено Бюджетным кодексом.