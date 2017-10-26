"До целевого уровня": НБУ ожидает снижения инфляции в 2018 году

Национальный банк ожидает снижения потребительской инфляции в Украине до целевого уровня в 2018 году, заявил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на брифинге.

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"Более жесткая монетарная политика будет способствовать снижению потребительской инфляции и приближению к цели в 2018 году", - сказал Смолий, комментируя решение регулятора о повышении учетной ставки до 13,5% годовых.

Ранее в НБУ заявляли, что ускорение инфляции в Украине, которая в сентябре составила 16,4% в годовом выражении и четвертый месяц подряд превышает траекторию прогноза НБУ, угрожает цели монетарной политики регулятора снизить инфляцию на конец года до 8% плюс/минус 2 процентных пункта.

Согласно денежно-кредитной политике НБУ, целевой показатель инфляции на конец 2018 года установлен в размере 6% с допустимым диапазоном отклонения плюс/минус 2 процентных пункта.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 27 октября повышает учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5% годовых с уровня 12,5% годовых, на котором регулятор сохранял ставку три месяца подряд – в июле, августе и сентябре.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.