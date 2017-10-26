На счетах Киевской таможни арестовали почти полмиллиарда гривень

На депозитных счетах Киевской таможни арестовано 450 млн грн в рамках расследования уголовного производства по факту минимизации уплаты таможенных платежей рядом предприятий-импортеров. Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, работники Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям Государственной фискальной службы вместе с детективам Национального антикоррупционного бюро Украины расследуют дело по минимизации таможенных платежей более 20 импортерами с помощью судебных решений. Соответствующее уголовное производство было зарегистрировано в августе 2017 года.

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"Установлено, что предприятия-импортеры декларировали свои товары по значительно завышенной стоимости. Киевская таможня ГФС корректировала стоимость, но предприятия вносили необходимое финансовое обеспечение, после чего товары отпускались в свободный оборот", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, правительство намерено преодолеть коррупцию на всех украинских таможнях и создать благоприятные условия для развития конкуренции и легального бизнеса в нашей стране.

В июле 2016 года премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал масштабные изменения в работе таможни, продиктованные требованиями бизнеса, а также рекомендациями международных финансовых организаций.

Сегодня, 26 октября, министр финансов Украины Александр Данилюк поручил исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану отстранить от исполнения обязанностей руководство Киевского управления Фискальной службы на время проведения расследования об увеличения суммы фиктивного НДС в финансовой системе страны.

По словам Данилюка, две трети фиктивного НДС проходит через Киев.