В бюджет поступило 14,6 млрд грн. НДС - 104% плана

В январе-апреле текущего года налоговики перечислили в общий фонд Государственного бюджета 14,6 млрд. грн. налога на добавленную стоимость.

Об этом речь идет в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, показатели бюджетного плана Министерства финансов выполнены на 104%, дополнительно поступило 564 млн. грн.

По данным пресс-службы, в апреле 2009 года в общий фонд Госбюджета поступило 4,05 млрд. грн. НДС. План поступлений перевыполнен на 11,5%, в бюджет дополнительно перечислено 416,4 млн. грн.