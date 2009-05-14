В бюджет поступило 14,6 млрд грн. НДС - 104% плана
14:30, 14 мая 2009Финансы
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В январе-апреле...
В январе-апреле текущего года налоговики перечислили в общий фонд Государственного бюджета 14,6 млрд. грн. налога на добавленную стоимость.
Об этом речь идет в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, переданном УНИАН.
Согласно сообщению, показатели бюджетного плана Министерства финансов выполнены на 104%, дополнительно поступило 564 млн. грн.
По данным пресс-службы, в апреле 2009 года в общий фонд Госбюджета поступило 4,05 млрд. грн. НДС. План поступлений перевыполнен на 11,5%, в бюджет дополнительно перечислено 416,4 млн. грн.
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