«Универсал Банк» привлек 92,624 млн. долл. займа

Украинский «Универсал Банк» привлек от материнской финансовой группы Eurobank EFG субординированный займ в размере 92,624 млн. долл. сроком на 10 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, обнародованном в четверг.

«Привлеченный займ будет направлен на повышение финансовой устойчивости банка в долгосрочной перспективе», - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-релизе напоминается, что акционерами Universal Bank недавно было принято решение о дополнительном увеличении уставного капитала банка на 200 млн. грн. – до 1,038 млрд. грн. путем дополнительной эмиссии акций.

Справка УНИАН. ОАО «Универсал банк» (Universal Bank) зарегистрировано Национальным банком Украины в январе 1994 года.

Активы банка на 1 апреля составляли 7,574 млрд. грн., обязательства – 6,739 млрд. грн., собственный капитал – 834,585 млн. грн., уставный капитал – 837,712 млн. грн.

Чистый убыток ОАО «Универсал банк» по итогам первого квартала 2009 г. составил 30,063 млн. грн. против 1,158 млн. грн. прибыли в первом квартале 2008 г.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. EFG New Europe Holding (Нидерланды) владело 99,952% его акций.