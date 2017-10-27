Украина может перейти на среднесрочное планирование бюджета - Минфин

Министерство финансов разработало проект изменений в Бюджетный кодекс Украины, который предусматривает внедрение в стране среднесрочного бюджетного планирования и совершенствование программно-целевого метода.

Согласно сообщению на сайте министерства, изменения разработаны в рамках бюджетной реформы и реализации положений Стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы.

Минфин отметил, что основой изменений в Бюджетный кодекс станет внедрение модели среднесрочного бюджетного планирования, ключевым элементом которой является трехлетняя бюджетная декларация как инструмент сочетания стратегических приоритетов государства с возможностями бюджета.

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Бюджетная декларация будет содержать, в частности, потолок расходов для главных распорядителей, в пределах которых они должны планировать свою деятельность. С целью усиления достоверности бюджета в среднесрочной перспективе будет введена система управления фискальными рисками.

«Введение на законодательном уровне среднесрочного бюджетного планирования создаст финансовые рамки для стратегических инициатив, окажет существенное влияние на усиление дисциплины участников бюджетного процесса, заставит их четко определять приоритеты при реализации реформ в пределах финансовых возможностей бюджета», - отмечает министерство.

Минфин также считает, что данная инициатива обеспечит предсказуемость бюджетной политики, что будет способствовать восстановлению доверия граждан к государству и позволит представителям бизнеса эффективно планировать свою деятельность.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 июня утвердил среднесрочную бюджетную резолюцию на 2018-2020 годы c прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4% соответственно.

Резолюция предусматривает сокращение до 2020 года дефицита госбюджета до 2% с 3% ВВП, государственного долга – до 55% ВВП с 66,8% ВВП.

При этом резолюция базируется на условии выполнения в полном объеме программы кредитования Международного валютного фонда.