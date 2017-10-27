ЕС выделил 12 миллиардов евро на космические проекты

Европейский союз выделил €12 млрд на инвестиции в разработку крупных космических проектов в 2014-2020 годы.

Об этом говорится в коммюнике по случаю совместной поездки председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и президента Франции Эмманюэля Макрона в космический центр Куру в Гвиане, передает Коммерсант.

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Поездка, проходящая через год после презентации Космической стратегии для Европы, была организована для продвижения "амбициозной промышленной политики для обеспечения стратегических интересов ЕС".

В числе разрабатываемых ЕС космических проектов - программа наблюдения Земли "Коперник", а также спутниковые навигационные системы "Галилей" и EGNOS.

"Эти европейские космические программы уже служат миллионам людей: с помощью использования полученных данных выросла эффективность аварийных и спасательных служб, органов реагирования на стихийные бедствия, авиации. Многие компании также используют эти данные для развития более инновационных методик", - уточнила пресс-служба ЕК.