На рынке складывается диктат покупателя валюты

Наличный курс доллара в настоящее время падает быстрее, чем официальный, и эта тенденция в дальнейшем будет только усиливаться.

Такое мнение высказал УНИАН кандидат экономических наук Александр ОХРИМЕНКО.

Он подчеркнул, что уже сегодня при официальном курсе 7,62 грн./долл. американскую валюту можно продать в лучшем случае за 7,5 грн., а в отдельных регионах за 7,3 грн. Аналогичная ситуация и с евро, добавил А.ОХРИМЕНКО. Он отметил, что при официальном курсе 10,38 грн./евро наличную европейскую валюту можно продать за 10,2 грн., а в отдельных регионах за 10 грн.

По словам А.ОХРИМЕНКО, «ситуация с продажей наличной валюты усугубляется, и в отдельных регионах уже ощущается нехватка гривни - количество желающих продать превышает количество желающих купить». Он также сообщил, что аналогичная ситуация наблюдается и на межбанковском валютном рынке – продавцов валюты значительно больше покупателей. «Теперь на рынке складывается диктат приобретателя валюты, именно он формирует цену», - считает А.ОХРИМЕНКО.

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