Второй транш МВФ означает - у Украины есть антикризисный план

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что выделение Украине Международным валютным фондом очередного кредитного транша свидетельствует о том, что наше государство имеет план выхода из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, по это он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Швейцарской Конфедерации Гансом-Рудольфом МЕРЦЕМ.

Говоря о положительных экономических тенденциях, которые в последнее время наблюдаются в Украине, в том числе и укреплении гривни, В.ЮЩЕНКО заметил, что необходимо понимать, что из кризиса нельзя выйти за один день, и даже за полгода.

Как сообщал УНИАН, 8 мая МВФ одобрил выделение Украине 2,8 млрд. дол. второго транша кредита "stand by".

12 мая исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что средства второго транша кредита МВФ в объеме 2,8 млрд. долларов до вечера среды, 13 мая, поступят на счета Национального банка Украины.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года принял решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, пострадавшей от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.