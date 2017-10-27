Спасая гривню: НБУ сегодня продал банкам более $86 миллионов
Средневзвешенный курс аукциона составил 26,8649 гривни за доллар.
Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 27 октября, продал банкам 86,1 миллиона долларов при спросе 100,4 миллиона долларов.
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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,8649 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 100,4 миллиона долларов.
Средневзвешенный курс гривни на межбанке, по данным НБУ, к 13:00 установился на уровне 26,8883 гривни/доллар.
Как сообщал УНИАН, повышенный спрос на валюту на межбанковском валютном рынке Украины с конца августа 2017 года вынудил НБУ после почти двухмесячного перерыва выходить с интервенциями, в ходе которых регулятор в сентябре потратил на поддержку гривни около 166 миллионов долларов.
Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 гривень/доллар.
Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.