Межбанк: курс 7,637-7,657 грн./долл.

Сегодня торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,637-7,657 гривни за доллар, торги по евро завершились в диапазоне 10,3465-10,379 гривни за евро, торги по рублю – 0,2367-0,2374 гривни за рубль. Об этом сообщает компания "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Национальный банк покупал и продавал доллары по курсу 7,62-7,7 гривня/доллар.

Сегодняшние торги по доллару открылись снижением котировок – 7,633-7,688 гривни за доллар, торги по евро – 10,346-10,403 гривни за евро, торги по рублю – 0,2367-0,2387 гривни за рубль.