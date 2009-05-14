Кабмин начал тратить деньги МВФ

Кабинет Министров Украины уже начал тратить деньги Международного валютного фонда (МВФ), сообщил УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он напомнил, что вчера, 13 мая, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что стабилизационный фонд уже наполнен на треть и правительство приняло решение направить средства из него на поддержку агропромышленного комплекса и на реализацию проектов развития местной социальной инфраструктуры по всей Украине.

По мнению А.БЛИНОВА, это решение не было бы принято без получения транша МВФ. Он отметил, что «государственная казна уже находится в условиях жестких бюджетных ограничений, а отсутствие существенных приватизационных поступлений не дает возможности финансировать бюджетные расходы, объединенные под вывеской стабилизационного фонда». Теперь, когда половина транша МВФ переведена непосредственно на счета Министерства финансов, правительство может осуществлять эти бюджетные расходы, считает экономист.

Как подчеркнул А.БЛИНОВ, выделение 2,2 млрд. грн. на нужды АПК является главным приоритетом, поскольку сельскохозяйственный сезон начался уже давно и аграрии имеют огромные проблемы с получением крайне необходимых им кредитов.

По мнению экономиста, решение о финансировании проектов по улучшению местной социальной инфраструктуры в Украине носит политический оттенок. Он напомнил, что, по словам премьер-министра, эти деньги будут направлены на 393 строительных проекта во всех регионах Украины. Поскольку президентская кампания уже началась, для Юлии ТИМОШЕНКО очень важно достучаться до как можно большего количества украинцев с какими-то «небольшими улучшениями жизни, несмотря на кризис», считает экономист.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 8 мая т.г. одобрил выделение Украине 2,8 млрд. долл. второго транша кредита «stand by».

По итогам первого пересмотра программы сотрудничества с Украиной МВФ в конце апреля принял решение увеличить второй транш с 1,25 млрд. SDR до 1,9 млрд. SDR (2,8 млрд. долл.), причем согласился на то, чтобы половина суммы пошла на покрытие дефицита госбюджета Украины.

13 мая на пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что стабилизационный фонд государственного бюджета Украины наполнен на треть, что позволяет правительству выделять из него средства, необходимые отраслям экономики.

Кроме того, премьер сообщила, что Кабмин выделил 600 млн. грн. из стабфонда на строительство объектов социально-культурного назначения.

Также правительство приняло решение о распределении средств стабилизационного фонда в объеме 2,2 млрд. грн., предназначенных для поддержки аграрного сектора в 2009 году.