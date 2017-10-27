Средняя зарплата в Украине выросла на 237 гривень

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2017 года по сравнению с августом увеличилась на 3,3%, а по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года выросла на 37,2% - до 7351 гривни.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Реальная заработная плата в сентябре 2017 г. по сравнению с августом 2017 года увеличилась на 1,3%, а по сравнению с августом 2016 г. увеличилась на 17,3%.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена более чем в 2 раза – до 3200 гривень.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в августе 2017 года по сравнению с июлем уменьшилась на 3,1%, при этом по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года выросла на 36,6% - до 7114 гривень.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что средняя заработная плата в Украине в среднесрочной перспективе составит 10 тысяч гривень.