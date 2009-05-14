Госфинмониторинг проводит в Киеве международные мероприятия

14-15 мая в Государственном комитете финансового мониторинга Украины проходит заседание совещание рабочей группы Украина-НАТО по вопросам экономических и финансовых аспектов борьбы с терроризмом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госфинмониторинга Украины, председатель комитета Игорь ЧЕРКАССКИЙ проинформировал, что это международное мероприятие организовано с целью обсуждения экономических и финансовых аспектов борьбы с финансированием терроризма и отмыванием средств.

К участию в заседании приглашены представители стран-членов и стран-партнеров НАТО, миссии Украины при НАТО.

Также И.ЧЕРКАССКИЙ сообщил, что с 18 мая в Госфинмониторинге состоится международная конференция для экспертов по оценке государств - членов Евразийской группы FATF.

В конференции примут участие представители финансовых разведок, центральных банков и правоохранительных органов государств - членов Евразийской группы FATF, а именно: представители России, Беларуси, Китая, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Кроме того, в мероприятии примут участие эксперты Всемирного банка, Международного валютного фонда, Совета Европы и эксперты Евразийской группы FATF.

Целью международной конференции является подготовка экспертов, которые в дальнейшем будут проводить взаимные оценки стран - членов Евразийской группы FATF относительно соответствия международным стандартам.

И.ЧЕРКАССКИЙ отметил, что проведение подобных международных мероприятий имеет важное значение для Украины и является не только признанием украинской финансовой разведки как отвечающей международным стандартам, а также ее способности выступать в роли организации, которая имеет опыт оказания помощи другим странам в указанной сфере.