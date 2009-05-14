Минфин сегодня разместил ОВГЗ на 52 млн. грн.

Министерство финансов Украины сегодня разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 47,875 млн. грн. со сроком обращения 90 дней под 18% годовых. Также были доразмещены трехлетние ОВГЗ со сроком погашения 11 апреля 2012 года на общую сумму 4,551 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно предоставленной информации, установленный уровень доходности по этим бумагам составил 22%, средневзвешенный – 20,51% годовых.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня размещение ОВГЗ проводится путем проведения первичных аукционов по рыночным принципам. Минфин обязуется продать бумаги по лучшим ставкам, которые будут указаны в заявках, независимо от их уровня.

До сегодняшнего дня проводились первичные аукционы по размещению ОВГЗ в два этапа. После первого объявлялась предварительная максимальная доходность, по которой Минфин готов продавать бумаги.

По данным Минфина, госбюджетом на 2009 год предусмотрено получение доходов на общую сумму 26 млрд. грн. путем размещения ОВГЗ. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках капитализации коммерческих банков.

С начала года поступления в бюджет от размещения ОВГЗ составили около 6,6 млрд. грн.