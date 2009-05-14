В Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша МВФ

В Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита Международного валютного фонда (МВФ).

«Указанные средства 12 мая 2009 года были получены Украиной на счета Национального банка Украины», - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

В сообщении указывается, что часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Как сообщалось, 8 мая 2009 года совет директоров МВФ одобрил предоставление Украине второго транша кредита по программе stand-by. Планируется, что размер следующего транша Украине составит около 3 млрд. долл., возможность его предоставления будет обсуждаться после 15 июня.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре прошлого года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл. В феврале 2009 года МВФ приостановил выделение второго транша, объяснив это нарушением украинской стороной ранее достигнутых договоренностей по выполнению программы.