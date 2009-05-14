Спецаукционы НБУ наиболее эффективны в борьбе с кризисом

В Украине из всех методов борьбы с кризисом самым эффективным стало проведение специальных аукционов по продаже валюты для погашения кредитов физических лиц.

Такое мнение высказал УНИАН кандидат экономических наук Александр ОХРИМЕНКО.

Он напомнил, что первый аукцион был проведен в конце февраля 2009 года, когда текущий курс доллара на межбанковском рынке был 8,1 грн./долл. и спрос существенно превышал предложение. Фактически наблюдалась паника, когда люди старались на любых условиях купить наличную валюту, опасаясь, что курс будет выше 10 грн./долл., отметил А.ОХРИМЕНКО.

По его словам, «проведение аукционов позволило сбить ажиотаж, а также продемонстрировало, что не существует экономических предпосылок девальвации гривни, а скорее присутствуют валютные спекуляции». Он отметил, что объем продажи валюты на аукционах колебался на уровне 30-60 млн. долларов. При этом большая часть заявок удовлетворялась, что позволило физическим лицам без особых проблем погашать кредиты, сказал А.ОХРИМЕНКО.

Кроме того, добавил А.ОХРИМЕНКО, Нацбанк разрешил покупать валюту и для досрочного погашения кредитов, хотя и установил ограничение - не более 50 тыс. долларов или 10 тыс. евро в месяц по одному кредитному договору. Это частично ускорило процесс погашения заимствований и даже явилось импульсом для решения проблемы покрытия просроченных кредитов, считает он.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

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