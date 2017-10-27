Суд заморозил выплаты вкладчикам "Златобанка" на 24 миллиона

Киевский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения жалобы Фонда гарантирования вкладов и Национального банка на постановление окружного суда Киева о признании противоправным решения регулятора о выводе с рынка "Златобанка".

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Согласно сообщению пресс-службы Фонда гарантирования вкладов, в результате такого судебного решения фактически заблокирована работа по выведению банка с рынка, остановлены выплаты средств вкладчикам, продажа активов банка и расчеты с кредиторами, таким образом суд заблокировал выплаты средства в пределах гарантированной суммы возмещения 25,79 тысячи вкладчиков на сумму более 24 миллионов гривень.

Вместе с этим, Фонд в целом выплатил средств почти 14 тысяч вкладчикам на общую сумму более около 825 миллионов гривень.

"Таким судебным решением суд фактически утверждает о безосновательности получения средств вкладчиками "Златобанка", - отмечает Фонд.

Сейчас Фондом ожидается полный текст судебного решения Киевского апелляционного административного суда, после чего в обязательном порядке будет подана кассационная жалоба.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал ликвидацию "Златобанка" в мае 2015 года. До этого, с 14 февраля 2015 года, в банке работала временная администрация.

"Златобанк" работал на рынке Украины с 2008 года и входил в группу крупных банков по активам. По информации банка, его основным владельцем была Елена Якименко, одновременно возглавлявшая наблюдательный совет учреждения. Участники финансового рынка ассоциировали банк с бизнесменом Леонидом Юрушевым, экс-совладельцем банка "Форум".