Зарплатные долги в Украине выросли до 2,5 миллиарда гривень

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2017 года увеличилась на 4,2% по сравнению с августом и составила 2,47 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики.

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При этом задолженность по заработной плате работникам на экономически активных предприятиях увеличилась на 9,1% и составила 1,34 миллиарда гривень.

На начало октября текущего года более чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (77,6%). При этом почти половина долга образована в Донецкой (31,7%) и Луганской (14,5%) областях.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, задолженность по выплате заработной платы в августе 2017 года уменьшилась на 6% по сравнению с июлем и составила 2,37 миллиарда гривень.