НБУ 30 октября опустил официальную гривню к доллару, но укрепил к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2687,5781 (27 октября – 2682,6619)

100 EUR – 3118,9344 (27 октября – 3152,9325)

10 RUR – 4,6271 (27 октября – 4,6442)

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Как сообщал УНИАН, 27 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,85/26,88 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,14/31,17 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,8758 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 636 сделок на сумму 581,64 миллиона долларов.