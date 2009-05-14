Украина примет участие в Ежегодном собрании ЕБРР

Сегодня, 14 мая, официальная делегация Украины отбыла в Лондон (Великобритания) на Ежегодное собрание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

В состав украинской делегации вошли вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ, исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, заместитель министра финансов Андрей КРАВЕЦ, советник премьер-министра Александр ГИНЗБУРГ, директор департамента Национально банка Украины Сергей КРУГЛИК и заместитель министра иностранных дел Александр КУПЧИШИН.

Инвестиционная презентация Украины состоится 15 мая на Деловом форуме ЕБРР.

Украинская делегация планирует провести ряд переговоров по вопросам экономического развития Украины и состояния ее финансовой системы с руководством ЕБРР, с делегациями Европейского инвестиционного банка, Северного инвестиционного банка и "Эрсте Банка". Также ожидается проведение двусторонних встреч с членами делегаций Швеции и Австрийской Республики.

Предыдущее Ежегодное собрание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития проходило в Киеве с 18 по 20 мая 2008 года.