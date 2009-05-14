Дальнейшая динамика курса валют зависит от политики НБУ

Дальнейшая динамика курса доллара и евро будет зависеть от политики НБУ относительно укрепления гривни.

Такое прогноз озвучил УНИАН кандидат экономических наук Александр ОХРИМЕНКО.

По его мнению, если регулятор начнет процесс делиберализации валютного рынка, то курс доллара, по-видимому, не будет ниже 7,5 грн., в противном случае курс доллара может опуститься ниже отметки 7 грн., что в первую очередь относится к наличному рынку.

Как отметил А.ОХРИМЕНКО, в условиях роста безработицы и снижения реальных доходов населения продажа валюты становится одним из главных факторов рынка. Он сообщил, что заполучить спрос на валюту можно только путем наращивания импортных закупок. Но это в условиях кризиса мировой экономики вряд ли возможно, считает А.ОХРИМЕНКО. В любом случае, по его прогнозам, в этом году объем как экспорта, так и импорта будет ниже прошлогодних показателей.

По словам А.ОХРИМЕНКО, «существует еще одна проблема - реструктуризация валютных долгов перед нерезидентами, однако и она не носит столь критический характер, как это может показаться с первого взгляда». Он подчеркнул, что в большинстве случаев - это долги корпоративного сектора, их большая часть - от нерезидентов родственных структур. В условиях укрепления гривни для такого рода нерезидентов более выгодно пролонгировать старые долговые обязательства, считает А.ОХРИМЕНКО.

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