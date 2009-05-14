Ющенко призывает швейцарский бизнес инвестировать в Украину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает швейцарских бизнесменов вкладывать инвестиции в Украину, в том числе в модернизацию украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на Швейцарском экономическом форуме в городе Тун Швейцарской Конфедерации.

Он рассказал о брюссельских договоренностях по модернизации украинской ГТС.

Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что сегодня подписал указ о создании украинской части консультативной группы, которая будет разрабатывать “дорожную карту” действий по модернизации украинской ГТС и заниматься привлечением инвестиций.

«Я призываю вас быть активными партнерами Украины как в модернизации ГТС, так и в развитии нефтепровода «Одесса-Броды», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, он сообщил о других амбициозных проектах в Украине, в том числе и о приеме матчей чемпионата Европы по футболу 2012 года, также призвав швейцарский бизнес к участию в этом проекте.

«Я хотел бы, чтобы швейцарский бизнес на политической карте Европы увидел новые возможности – Украину», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Выступая перед швейцарскими бизнесменами, Президент также сообщил об экономической и политической ситуации в Украине и ее евроатлантических устремлениях.

В.ЮЩЕНКО также выразил убеждение, что в ближайшие шесть месяцев Украина и ЕС подпишут соглашение об ассоциации, отметив, что преимущественно вопрос интеграции Украины в ЕС зависит от самой Украины, и потому сегодня наше государство активно развивает секторные проекты с ЕС, чтобы таким образом приблизиться к Европе.