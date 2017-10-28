Порошенко подписал закон о приведении бухгалтерского учета в Украине к стандартам ЕС

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» (относительно усовершенствования некоторых положений).

Читайте такжеБухгалтерский учет в Украине переводят на стандарты ЕвросоюзаОб этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина написала в Facebook.

«Принятие и вступление в силу этого закона является очередным шагом к созданию благоприятного бизнес-климата в Украине, поскольку приблизит деятельность украинских предприятий к мировым стандартам в сфере ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности», - отметила она.

На сайтах Верховной Рады и президента пока нет информации о подписании главой государства этого закона.

Как сообщал УНИАН, 5 октября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» (относительно усовершенствования некоторых положений).

Законом уточняется период сдачи промежуточной финансовой отчетности.

Также законом, с учетом положений Директивы ЕС №2013/34/ЕС, предусмотрено освободить микро- и малые предприятия от предоставления отчета об управлении.

В законе уточнены требования по составлению финансовой отчетности по международным стандартам предприятиями, представляющим общественный интерес, и предприятиями, занимающимися добычей полезных ископаемых общегосударственного значения.