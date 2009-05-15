Евро теряет свои позиции к иене

Курс евро снижается до минимального значения за последнюю неделю по отношению к иене на фоне того, что оптимизм инвесторов относительно приближающегося завершения рецессии мировой экономики ослабевает, сообщает k2kapital..

С пессимизмом на рынке сегодня ожидаются данные по ВВП зоны евро за I квартал текущего года. Предполагается, что экономический спад в минувшем периоде составил 2%.

Кроме того, сегодня были опубликованы данные по объему промышленных заказов в Японии, которые возобновили свое падение.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 130,92 иены, а не 130,67 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 96,04 иены за доллар против 95,8 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет $1,3632 за евро против $1,3639 в предыдущую торговую сессию.