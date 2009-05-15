Председатель Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александра КУЖЕЛЬ считает, что худшие времена для украинского бизнеса еще не наступили.

Такое мнение она высказала в интервью газете «Левый берег», опубликованном сегодня.

«Меня сегодня все спрашивают: что будет дальше? Дальше будет еще хуже…», - отметила А.КУЖЕЛЬ и добавила, что по-настоящему бизнесу плохо еще не было.

По ее словам, последние пять месяцев бизнес жил «подкожным жиром» – своими оборотными средствами. «Сегодня они закончились. Тогда как в банковской сфере каких-то позитивных сдвигов за эти пять месяцев не произошло, а Нацбанк не предпринял ничего для возобновления нормального кредитования», - подчеркнула А.КУЖЕЛЬ.

Она отметила, что работа ее комитета заключается в уменьшении количества требуемых разрешений, упрощении процедур для бизнеса: «Все для того, чтобы бизнесу деньги сэкономить». «Только дать ему эти деньги я, к сожалению, не могу. И ТИМОШЕНКО не может – без НБУ не справится», - подчеркнула председатель Госкомитета.

При этом, А.КУЖЕЛЬ раскритиковала действия НБУ. В частности, она согласилась с мнением, что сегодня председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ занят лишь наполнением «теневой кассы» для президентской кампании Виктора ЮЩЕНКО. «Не только у вас такое впечатление! Понятно, что без согласования с Президентом В.СТЕЛЬМАХ ничего делать не станет», - сказала она.

«Другого не могу понять: как можно собственную страну так не любить?! Это к депутатам вопрос. В конце концов, Нацбанк подотчетен Верховной Раде. И ни одной политической силе непростительно бездействие относительно НБУ! Нельзя, в самом деле, настолько не любить ТИМОШЕНКО, чтобы весь бизнес в Украине угробить!», - заявила А.КУЖЕЛЬ.

«По-моему, ТИМОШЕНКО даже за рейтинги свои уже не переживает. Она осознает, что попала в ситуацию, когда работать надо на пределе, невозможного добиваться, иначе просто нельзя», - подчеркнула А.КУЖЕЛЬ.

Она рассказала, что недавно у нее с премьером состоялся разговор, в котором А.КУЖЕЛЬ выказала озабоченность в связи с планами по рекапитализации банков. «Я со многими людьми встречалась – от аналитиков до разведчиков, все они в шоке от позиции НБУ – называют ее откровенно коррупционной, твердят, что из банков, которые идут сейчас на рекапитализацию, средства давным-давно выведены… Кабмин рекапитализирует только долги граждан и счета предприятий! «Вы же себя закопаете!» – говорю ей. «А что делать? Не можем же мы людей бросить», – отвечает (ТИМОШЕНКО)», - процитировала свой разговор с премьером А.КУЖЕЛЬ.

Отвечая на вопрос, почему премьер-министр на сегодняшний день перестала требовать отставки главы НБУ, А.КУЖЕЛЬ сказала, что Ю.ТИМОШЕНКО ничего не смогла поделать: «Скажите, а что ей было делать? Если мафию невозможно победить, нужно или ее возглавить, или просто дело свое делать. Да, премьер массу усилий приложила для смещения В.СТЕЛЬМАХА, но НБУ – квота Президента, и поделать с этим ничего нельзя».

Так она рассказала, что банкиры, которые в сентябре–октябре прошлого года нарабатывали антикризисную программу, не смогли получить от Нацбанка информацию по рефинансированию, НБУ наотрез отказался давать ее. «Более того, у главы Набсовета НБУ Петра ПОРОШЕНКО этих данных, как выяснилось, тоже нет», - добавила А.КУЖЕЛЬ.

При этом глава Госкомпредпринимательства подчеркнула, что без продуманной политики Нацбанка с кризисом справиться будет очень сложно.