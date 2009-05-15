Сегодня в Лондоне открывается ежегодное собрание ЕБРР

Сегодня в Лондоне открывается 18-е ежегодное собрание Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Как сообщает ИТАР-ТАСС, оно будет посвящено выработке мер по преодолению финансового кризиса в странах операций банка.

На заседании совета управляющих ЕБРР, как сообщил в преддверии встречи журналистам его президент Томас МИРОВ, будет рассмотрена стратегия действий в "сложной экономической ситуации" для оказания эффективной помощи пострадавшим экономикам Центральной и Восточной Европы, СНГ и Центральной Азии.

В отличие от прошлогодней встречи в Киеве, речь на нынешней встрече, по словам президента ЕБРР, пойдет "не о дивидендах, а об ударе кризиса по региону". "Мы постараемся оценить ситуацию и выяснить, существуют ли достаточные основания полагать, что нижняя точка кризиса пройдена и, возможно, начинается восстановление, каковы будут его темпы и какую роль может сыграть в этом банк", - сказал Т.МИРОВ.

В нынешней ситуации ЕБРР тесно работает с ведущими банковскими группами и другими международными финансовыми институтами, чтобы обеспечить направление средств в реальную экономику регионов.

В начале мая ЕБРР объединил усилия с итальянской группой UniCredit, имеющей разветвленную систему отделений, с целью инвестирования более 430 млн. евро в малый бизнес в восьми странах Восточной Европы. ЕБРР совместно с Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком планирует вложить 24,5 млрд. евро в банковские группы региона для поддержания их способности предоставлять кредиты под проекты малому и среднему бизнесу.

В повестку бизнес-форума с участием представителей почти 60 стран под девизом "Инвестируя в будущее: возможности в более жестком климате" включены вопросы изменения финансового климата и уменьшения зависимости в экономическом развитии от природных ресурсов, важности энергетической эффективности и ключевой роли инфраструктурных инвестиций в качестве двигателя роста экономик.

Как сообщал УНИАН, вчера официальная делегация Украины отбыла в Лондон на Ежегодное собрание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития.

Инвестиционная презентация Украины состоится сегодня,15 мая, на Деловом форуме ЕБРР.

Во время мероприятия украинская делегация планирует провести ряд переговоров по вопросам экономического развития Украины и состояния ее финансовой системы с руководством ЕБРР, с делегациями Европейского инвестиционного банка, Северного инвестиционного банка и "Эрсте Банка". Также ожидается проведение двусторонних встреч с членами делегаций Швеции и Австрийской Республики.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По данным на 1 января 2009 года он взял обязательства относительно предоставления инвестиций на сумму 4,1 млрд. евро в рамках 170 проектов. Объем вложений ЕБРР в украинскую экономику в 2008 году составил 835 млн. евро против 1 млрд. долл. в 2007 году.