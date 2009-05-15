Банки: курс покупки доллара за неделю упал на 5%

С 12 по 15 мая средний курс покупки наличного доллара понизился на 5%, продажи – на 4%, и составляет 7,47/7,66 грн./долл.

Об этом сообщает Finance.ua.

С начала недели средний курс покупки евро уменьшился на 4% и сегодня составляет 10,14 грн./евро, продажи – на 3,2% - до 10,51 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках с 12 по 15 мая понизился на 1,4% и сегодня составляет 0,2209 грн./рубль, продажи – на 0,7% - до 0,2445 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,52 грн./долл. (курс покупки незначительно повысился по сравнению с 14 мая), продают – по 7,66 грн./долл. (курс продажи понизился на 0,3%).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,20 грн./евро (курс незначительно повысился со вчерашнего дня), продажи – 10,48 грн./евро (курс понизился на 0,5%).

Курс покупки российского рубля по киевским банкам повысился на 0,6%, по сравнению с 14 мая, и составляет в среднем 0,2201 грн./рубль, продажи – немного понизился – до 0,2462 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,50/7,83 грн., евро – 10,20/10,65 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,40/7,65 грн., евро – 10,10/10,55 грн., рубль – 0,198/0,25 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,50/7,65 грн., евро – 10,25/10,50 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Согласно данным НБУ, официальный курс гривни к доллару с начала недели уменьшился на 0,7% и на сегодня составляет 7,6235, к евро – увеличился на 0,4% - до 10,339753, к российскому рублю – увеличился на 0,5% - до 0,23699.