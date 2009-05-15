Межбанк: торги по доллару открылись снижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,6245/7,6820 грн./долл., цены на российскую валюту незначительно повысились – 0,2368/0,2388 грн./рубль, котировки по евро-гривне поднялись – 10,3530/10,4070 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,3592/1,3594 долл./евро (четверг - 1,3588/1,3590 долл./евро).

Вчера Нацбанк на рынок не выходил.