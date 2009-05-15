Что у нас впереди: последствия условий МВФ, валютный курс, дефолт?…

Финансовый обзор за неделю

Подробнее о транше МВФ

14 мая в Украину поступил второй транш кредита Международного валютного фонда, выделенный советом директоров МВФ 8 мая т.г., в размере 1,9 млрд. SDR (2,8 млрд долл.).

Полученный очередной кредитный транш будет направлен на пополнение валютных резервов Национального банка и покрытие дефицита бюджета, предусматривающее, прежде всего, плановое обеспечение выплат по внешним долгам Украины. Министерство финансов Украины заявляет, что на обслуживание государственных внешних обязательств будет потрачено 1,5 млрд. долларов из полученного транша. В нынешнем госбюджете на обслуживание внешнего долга заложено 12,93 млрд. грн. (по официальному курсу НБУ порядка 1,68 млрд долл.).

Таким образом, кредит МВФ практически полностью снимает вероятность суверенного дефолта Украины в 2009 году, что уже 8 мая отразилось на диапазоне котировок евробондов страны – спрэд индекса EMBI+ Украина рекордно снизился больше чем на 25% с 1742 пунктов до 1251 пункта.

Стоит отметить, что еще накануне получения кредита, Нацбанк в рамках договоренностей с МВФ принял ряд постановлений, которыми установил двухпроцентное отклонение официального курса гривни от средневзвешенного курса на межбанке (№264), сократил максимальный срок рефинансирования с 365 до 90 дней (№259) и уменьшил список обеспечения под рефинансирование.

Минфин также заявил, что действия правительства в рамках программы stand-by будут сконцентрированы на следующих основных направлениях: фискальная политика (удержание дефицита госбюджета на приемлемом уровне), гибкий обменный курс (для смягчения влияния на экономику внешних шоков), реструктуризация банковского сектора (для восстановления его стабильности и наращивания кредитования).

В свою очередь МВФ пошел на уступки украинскому правительству, согласившись с дефицитом бюджета-2009 в размере 4% от размера ВВП.

Следующий третий транш в рамках программы stand-by ожидается в июне. Однако для его получения правительству и Национальному банку придется продолжать осуществлять реформы, предусмотренные программой сотрудничества с МВФ:

в частности, для получения очередного кредитного перевода от МВФ в размере 2,125 млрд. SDR (свыше 3 млрд долл.) Украине придется реформировать совет НБУ, обнародовать информацию о реальных собственниках банков, снять ограничения по объему купли-продажи валюты и досрочному изъятию депозитов.

Также правительство будет обязано облегчить процедуру банкротства в Украине, разработать поквартальный график повышения цен на газ для предприятий и населения, ликвидировать дублирование льгот по оплате услуг ЖКХ, а транспортные льготы на проезд ограничить уровнем доходов населения.

Таким образом, Международный валютный фонд в рамках выделения очередного транша для дальнейшего кредитования украинского правительства продолжит настаивать на поэтапном сокращении существующих в Украине социальных льгот и снижении внутренней долговой нагрузки на госбюджет.

Тем не менее, правительство Ю.Тимошенко в канун президентских выборов, скорей всего, будет стараться не проводить непопулярные меры, которые могут существенно повредить политическим рейтингам премьер-министра и отложить проведение масштабных социально-бюджетных реформ уже на 2010 год, когда президентская компания будет завершена.

Кроме сокращения социальных выплат за счет госбюджета в ближайшее время Кабинет Министров должен будет устранить и все ограничения по импорту в Украину, что, безусловно, не обрадует украинских товаропроизводителей.

Что у нас с курсом?

Последовательная валютная политика Национального банка на протяжении последних месяцев и конструктивная позиция МВФ в отношении выделения очередного кредитного транша сбили повышенный спрос на американский доллар и привели к среднесрочной стабилизации ситуации на валютном рынке с перспективами укрепления украинской гривни в летние месяцы до уровня в 7,5 грн./долл.

Вместе с тем, по мнению многих финансовых аналитиков, данное удешевление носит временный характер и уже осенью курсовой тренд на валютном рынке под давлением негативных факторов (пик расчетов по внешним долгам, активная фаза президентской гонки, инфляция и т.д.) вновь может измениться, а гривня девальвирует на уровень свыше 8,5 грн./долл.

Прогноз рейтинговых агентств

Несмотря на наметившийся позитив на валютном рынке страны, на текущей неделе Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service понизило рейтинг обязательств правительства Украины в национальной и иностранной валютах с В1 до В2. Прогноз по рейтингу установлен как "негативный".

Как сообщает агентство, решение о понижении рейтинга принято в связи с продолжающимся ухудшением макроэкономической ситуации в Украине, а также слабостью банковской системы страны.

Согласно пресс-релизу Moody`s, дополнительной причиной снижения рейтинга стала неопределенность, созданная политикой Национального банка Украины по регулированию движения капитала в целях ограничения оборота иностранной валюты. Эти действия уже способствовали объявлению дефолта по платежам в иностранной валюте одним из украинских банков. Такая политика украинского ЦБ, по мнению аналитиков Moody`s, будет повышать вероятность дефолта по долговым обязательствам в иностранной валюте украинских предприятий и банков.

Кроме того, Moody`s понизило потолок странового рейтинга в иностранной валюте с Ba3 до B1, потолок рейтинга обязательств банков в иностранной валюте – с B2 до B3, оба – с негативным прогнозом. Рейтинг облигаций страны в национальной валюте был снижен с A3 до Ba1.

Вице-президент Moody`s Джонатан Шиффер назвал позитивной новостью для Украины выделение МВФ второго транша, но отметил, что макроэкономические риски в Украине осложняются политическим соперничеством между премьер-министром и Президентом в преддверие выборов главы государств. По мнению Д. Шиффера, такая конкуренция может негативно повлиять на экономическую и бюджетную политику, а также деятельность Нацбанка и вновь вызвать напряжение в переговорах с МВФ.

Пересмотр рейтингов по Украине на ухудшение Moody`s поместило еще 24 февраля, мотивировав данное решение постоянной политической неопределенностью в Украине, которая ставит под вопрос перспективы решения проблем в банковской системе надлежащим образом в условиях жесткого экономического кризиса.

Кроме Moody`s в феврале понизили рейтинги Украины и международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Standard & Poor`s.

В частности, Fitch 13 февраля понизила долгосрочный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте с уровня В+ до уровня В. Агентство объяснило данный шаг ростом рисков банковского и валютного кризиса в Украине.

В свою очередь S&P 16 февраля снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины с B до CCC+ и дала прогноз по рейтингу - "негативный". Были также снижены краткосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с В до уровня С, долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги по обязательствам в национальной валюте с В+/В до В-/С с "негативным" прогнозом по рейтингам. При этом агентство оценило вероятность погашения Украиной долга в случае дефолта на уровне только 30-50%.

Госкомстат отчитался

На текущей неделе Государственный комитет статистики Украины обнародовал информацию о результатах внешнеторговой деятельности нашей страны в первом квартале 2009 года.

По данным Госкомстата отрицательное сальдо внешней торговли Украины в I квартале 2009 г. сократилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,5 раза – до 1 млрд. 442,1 млн. дол. При этом экспорт товаров в I кв. 2009 г. сократился по сравнению с I кв. 2008 г. на 39,6% - до 8 млрд. 337,4 млн. долл., а импорт составил 9 млрд. 779,5 млн. долл., что на 48,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (за I кв. 2008 г. - 0,73).

На формирование отрицательного сальдо повлияли в первую очередь следующие товарные группы: энергетические материалы; нефть и продукты ее перегонки (-3 млрд. 316,1 млн. дол.), наземные транспортные средства, кроме железнодорожных (-515 млн. дол.) и фармацевтическая продукция (-352,4 млн. дол.).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 189 стран мира. При этом объемы экспортных поставок в страны СНГ составили 33,7% от общего объема экспорта, Азии – 30,4%, Европы – 26,6% (в т.ч. стран ЕС – 24,7%), Африки – 6,3%, Америки – 2,8%, Австралии и Океании – 0,1%.

Наибольшие экспортные поставки осуществлялись в Российскую Федерацию – 19% от общего объема экспорта, Турцию – 4,8%, Китай – 4,5%, Казахстан – 4,1%, Италию – 3,6%, Белоруссию – 3,3% и Германию – 3,1%.

В то же время импорт из стран СНГ составил 45,3% от общего объема, Европы – 30,3% (в т.ч. стран ЕС – 30,2%), Азии – 13,8%, Америки – 5,8%, Африки – 1,8%, Австралии и Океании – 0,5%.

Наибольшие импортные поставки осуществлялись из РФ – 20,5%, Узбекистана – 9,3%, Германии – 7,8%, Туркменистана – 7,1%, Казахстана – 5,8%, Китая – 5,3% и Польши – 4,4%.

В 2008 году отрицательное сальдо внешней торговли в 2008 г. составило 18 млрд. 531,9 млн. долл. против 11 млрд. 321,9 млн. долл. за 2007 г., что стало антирекордом страны за все годы ее независимости.

Ситуация с внешней торговлей в Украине по-прежнему остается сложной, что делает мало реализуемым сценарий при котором к концу года наша страна может выйти на положительное внешнеторговое сальдо.

Более того, отсутствие каких-либо значительных предпосылок для долгосрочной внутренней политико-экономической стабильности, дефицит финансовой ликвидности в реальном секторе экономики, провоцирующий системный упадок украинских производств и слабая способность украинской продукции к конкуренции, в большей степени предопределяют сохранение негативных результатов от внешнеторговой деятельности Украины на протяжении всего текущего года.

При существующем весьма слабом и не стабильном состоянии украинской экономики и ее валютном рынке, во внешнеторговой деятельности Украины сохраняется достаточно высокая вероятность, что по итогам 2009 года экспортно-импортный потенциал Украины снизится на 30-40%, а отрицательное внешнеторговое сальдо составит 2,5-3,5 млрд долл.

Олег Морква, генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ»