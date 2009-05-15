Серебро на COMEX последние три дня выше 14 долл./унция

Цена серебра на COMEX последние три дня сохраняется выше 14 долл./унция. По состоянию на 14 мая официальная цена серебра применительно к его активному фьючерсу (июль) по состоянию на 14 мая составила 14,040 долл./унция. Тем временем цены по сделкам с серебром установились в диапазоне 13,710-14,090 долл./унция.

Тройская унция серебра на COMEX подорожала за день всего на 2,0 цента, что было обусловлено его техническими покупками под влиянием дальнейшего роста цен на золото. В то же время цена серебра на COMEX по итогам торгов 14 мая существенно не изменилась и осталась заметно ниже, чем она была 12 мая - 14,215 долл./унция. Слабый рост цен на серебро был обусловлен продолжением фиксации прибыли на рынке меди.

Так, цена меди на COMEX 14 мая понизилась еще на 0,2% и опустилась до самого низкого значения более чем за две недели - 2,0270 долл./фунт. Отметим, что за последние шесть сессий цена меди на COMEX упала более чем на 7%, передает РБК.