Гройсман рассказал, когда ожидает экономического прорыва Украины

Украина в течение следующих пяти лет способна совершить экономический прорыв и улучшить таким образом демографическую динамику. Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

«Какой я вижу Украину через 5 лет? Отвечаю просто: за этот период мы способны осуществить экономический прорыв и улучшить показатели развития по всем направлениям жизнедеятельности страны», - отметил премьер.

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При этом глава правительства подчеркнул, что в первую очередь результатом реального роста экономики станут не статистические показатели, а улучшение демографической динамики.

«Но результатом нашей работы станут не статистические цифры, а изменения в демографической динамике. Мое желание, чтобы уже через 5 лет наши соотечественники увидели перспективы в учебе, работе, самореализации, рождении детей не где-то на чужбине, а на родине. Ради этого и работаем уже сейчас», - написал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Гройсман, при прогнозе роста экономики Украины в 2018 году на 3%, допускает увеличение этого показателя до 5-7% уже в 2019 году.

Кабинет министров ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до 1,8% с ранее прогнозируемых 3%. По прогнозам Национального банка, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году – на уровне 3%, в 2019 году – на уровне 4%.

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%. Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2%.