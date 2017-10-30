Fitch улучшило прогноз роста экономики Украины на 2018 год

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2% и улучшило прогноз роста на 2018 год до 3,2% с 3%, прогнозируемых ранее.

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Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

"Fitch прогнозирует рост на уровне 2% в 2017 году и ожидает, что рост ускорится до 3,2% и 3,7% в 2018 и 2019 годах, соответственно, за счет внутреннего спроса", - говорится в сообщении.

Также агентство прогнозирует инфляцию по итогам 2017 года на уровне 12,9%, что выше целевого ориентира Национального банка на уровне 8% (плюс, минус 2%). При этом, Fitch прогнозирует постепенное снижение инфляции в среднем до 7,8% в 2019 году.

Также Fitch ожидает, что дефицит текущего счета увеличится до 4,1% ВВП в 2017 году и в среднем на 4% в 2018-2019 годах. Агентство также прогнозирует общий государственный долг на уровне 71,5% ВВП (83,3%, включая гарантии) в этом году, и впервые с 2007 года госдолг снизится до 67,3% в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, ВВП Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,3%, в первом квартале - на 2,5%.

В 2016 году ВВП Украины вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года.

По прогнозам Национального банка, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,6%.

Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на 2%.