В Минфине признали, что денег на субсидии не хватает, но обещают найти

Долги государства по субсидиям на оплату жилищно-коммунальных услуг уже на 10 млрд. гривен превышают заложенные в госбюджет суммы на их финансирование. Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко.

«На сегодняшний день в бюджете предусмотрено 61 млрд гривен. Обязательств на 1 октября доступно на 71 млрд. гривен. То есть определенным образом не обеспечены бюджетные обязательства, но мы надеемся, что мы найдем решение по этому поводу», - отметил он.

По словам замминистра финансов, ситуация с субсидиями – «турбулентная», но изменить ее можно, в частности, внесением изменений в госбюджет. «Мы уже выходили с изменениями в бюджет летом, когда дополнительно направили на это направление 14 млрд. гривен, и сейчас также возможны изменения в бюджет», - пояснил он.

Как отметила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко, сегодня ситуация с субсидиями является критической. «Это не просто крики проплаченных грантоедов о необходимости в субсидиях на 2017-й год в размере 80 млрд. грн (при условии, что ничего не будет меняться), это жестокая реальность. На фоне того, что на энергоэффективность "зубами" были вырвано аж 800 млн. грн, а в следующем году запланировано аж 700 млн. грн. И субсидий вновь закладывается мало (помним, что будут долги еще за 2017-й год). И местное самоуправление опять будет виновато, то предприятия плохо подготовятся к отопительному сезону 2018»,- отметила Татьяна Бойко на своей странице в Facebook.

Ранее общественная сеть «Опора» изучила механизм распределения госсубвенций по регионам. «Процесс выделения субвенций из государственного бюджета является довольно политизированным. Нынешние механизмы формирования и процедуры утверждения перечня объектов и мероприятий, на которые выделяются средства, являются непрозрачными, потому что неизвестно, какие предложения вносятся народными депутатами, а какие предложения вносятся местными государственными администрациями», - сообщил аналитик «Опора» по работе мониторинга парламента Андрей Савчук. Он также подчеркнул, что суммы денег, которые выделяются на разные области, являются абсолютно неравномерными.

«Две соседние и совершенно сопоставимые по количеству населения и площади области – Тернопольская и Ивано-Франковская получили несопоставимые суммы средств. Тернопольская получила субвенций на сумму 31 млн грн, тогда как Ивано-Франковская – в 5,5 раз больше – 169 млн грн», - сообщил Андрей Савчук.

Как ранее сообщалось, Киевская городская государственная администрация будет инициировать ускорение принятия правительством и Верховной Радой проекта изменений в Государственный бюджет на 2017 год в части увеличения суммы финансирования субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как известно, Кабмин распоряжением 558-р от 18 августа перераспределил средства, которые должны были быть направлены на погашение долгов по оплате коммунальных услуг через механизм субсидий. В частности, Киеву сумму уменьшили на 1,5 млрд грн, а Киевской, Полтавской, Херсонской областям суммарно увеличили на 1,8 млрд грн.

По данным Госказначейства, по состоянию на 23 октября разница между объемом предоставленных коммунальных услуг (64,5 млрд. грн.) и объемом выделенных на погашение этих услуг средств (54 млрд. грн.) составила почти 10 млрд. грн. При этом объем предоставленных услуг уже на 3,3 млрд. грн. больше, чем весь заложенный в бюджет объем средств на субсидии для их оплаты (61,2 млрд. грн.).

В частности, в Киеве такой дефицит составляет 266 млн грн., а общий долг перед городом (неоплаченные, но предоставленные услуги) – 554 млн грн.