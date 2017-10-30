Fitch назвал сроки и условия получения Украиной следующего транша МВФ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает получения Украиной следующего транша кредита от Международного валютного фонда в 2018 году после принятия Верховной Радой закона о государственном бюджете на следующий год и согласования между Фондом и украинским правительством формулы цены на газ.

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Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Fitch отметило, что завершение четвертого пересмотра в рамках программы кредитования экономики Украины EFF было отложено МВФ.

"Хотя пенсионная реформа (ключевое условие) была утверждена и закон подписан в начале октября, сильно измененная версия реформы еще не подписана партнерами. Кроме того, правительству необходимо принять законодательство о приватизации и борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении рейтингового агентства.

Fitch отмечает, что дальнейшие выплаты от МВФ и других международных партнеров будут зависеть от прогресса в повестке дня структурных реформ, прежде всего, земельной реформы, и достижения результатов в приватизации и борьбе с коррупцией, которые подвержены задержкам и рискам исполнения в связи с выборами 2019 года.

Тем не менее агентство считает, что продолжение взаимодействия с МВФ и международными партнерами имеет основополагающее значение для поддержания доступа нашей страны на внешние рынки.

Как сообщал УНИАН, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов. Очередная миссия МВФ ожидалась в Киеве во второй половине сентября.

По информации МВФ, для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша кредита Украина должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.

Верховная Рада 3 октября приняла закон о пенсионной реформе.

Кроме того, в рамках решений Кабинета министров по программе с МВФ, цена на газ для населения должна пересматриваться дважды в год согласно импортному паритету, однако в правительстве заявили об отсутствии оснований для повышения цен на газ для населения на период следующего отопительного сезона.