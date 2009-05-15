ВВП Германии в I квартале снизился на 3,8%

ВВП Германии, по предварительным данным, в I квартале 2009 г. снизился на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщило сегодня Национальное статистическое бюро Германии, пишет РБК.

Этот cпад стал рекордным в истории наблюдений, которые начались с 1970 года. Снижение ВВП Германии наблюдается уже четвертый квартал подряд. По сравнению с I кварталом 2008 г. ВВП Германии в I квартале 2009 г. снизился на 6,7%. ВВП Германии в IV квартале 2008 г. снизился, по пересмотренным данным, на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении ВВП страны за IV квартал 2008 г. снизился на 1,7%.