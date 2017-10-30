Госдолг Украины в сентябре превысил $77 миллиардов

Государственный и гарантированный государством долг Украины за сентябрь 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 0,47 миллиарда долларов, или на 0,6%, - до 77,03 миллиарда долларов США по состоянию на 30 сентября.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период выросла на 84,66 миллиарда гривень, или на 4,3%, - до 2,043 триллиона гривень.

Согласно приведенным данным, с начала года - за январь-сентябрь - государственный и гарантированный государством долг вырос на 8,5% в долларовом эквиваленте, на 5,85% в гривневом эквиваленте.

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины на 2017 год предполагает предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 2,296 триллиона гривень.