Профильный комитет одобрил проект антикризисной программы КМУ

Большинством голосов комитет Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства поддержал проект Программы Кабинета Министров Украины "Преодоление влияния мирового финансово-экономического кризиса и поступательное развитие".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Глава комитета, народный депутат от БЮТ Наталья КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что из 130 поправок, поданных Партией регионов к правительственной антикризисной программе, учтены 120. По ее словам, в программе обозначены меры по стабилизации макропоказателей, предусмотрена как инвестиционно-инновационная политика государства по выходу из кризиса, так и посткризисное развитие.

Акценты сделаны, по словам депутата, «на создании бизнес-среды, агроэкономики, на инфраструктурных проектах, требующих сегодня серьезной поддержки». «Для нас принципиально важно, что в программе прописана та концепция, которую мы разрабатывали в комитете, учтены принципы основных законов. В частности, о государственно-частном партнерстве, разрешительной системе и перечне документов разрешительного характера, реформе лицензионной системы», - рассказала она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также отметила, что комитет совместно с Фондом эффективного управления, МФК и Госкомпредпринимательства разработал план действий по улучшению эффективного взаимодействия бизнеса и власти в Украине. «Это отдельный сегмент антикризисной программы, которым мы сможем улучшить бизнес-климат, а значит создать и стимул для инвестирования в Украину», - подчеркнула депутат.