Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ не исключает резкого укрепления гривни.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Швейцарии.

В.СТЕЛЬМАХ напомнил, что Международный валютный фонд выделил Украине второй транш кредита (2,8 млрд. долл.), из которого 1,5 млрд. долл. - в госбюджет для финансирования внешних долговых обязательств.

«Если правительство выйдет на рынок (валютный – УНИАН), то тенденция к укреплению гривни будет однозначно, а если выйдет правительство неосторожно на рынок, то может произойти стрессовое укрепление гривни», - сказал председатель НБУ.

В.СТЕЛЬМАХ подчеркнул, что сегодня нужно синхронизировать работу с правительством, чтобы не допустить стрессового прыжка курса, чтобы курс был закреплен осторожно.

В общей сложности, по словам В.СТЕЛЬМАХА, на сегодняшний день на валютном рынке наметилась тенденция к укреплению гривни. «Но перелом будет, если правительство выйдет на валютный рынок», - сказал председатель НБУ.

Сегодня, по его словам, ситуация значительно улучшилась за последние две декады апреля и особенно в мае, в частности, население успокоилось и не скупает валюту.

В.СТЕЛЬМАХ отметил, что если раньше Нацбанк продавал миллиарды долларов, то сейчас речь идет о миллионах. «В последние дни мы предлагаем (доллары – УНИАН), у нас их не берут, и курс пошел на укрепление. Вы видите, что курс вчера был 7,65, а сегодня еще на пункт ниже», - сказал он.

Отметим, по мнению кандидата экономических наук Александра ОХРИМЕНКО, дальнейшая динамика курса доллара и евро будет зависеть от политики НБУ относительно укрепления гривни.

По его словам, если регулятор начнет процесс делиберализации валютного рынка, то курс доллара, по-видимому, не будет ниже 7,5 грн., в противном случае курс доллара может опуститься ниже отметки 7 грн., что в первую очередь относится к наличному рынку.

Как отметил А.ОХРИМЕНКО, в условиях роста безработицы и снижения реальных доходов населения продажа валюты становится одним из главных факторов рынка. Он сообщил, что заполучить спрос на валюту можно только путем наращивания импортных закупок. Но это в условиях кризиса мировой экономики вряд ли возможно, считает А.ОХРИМЕНКО. В любом случае, по его прогнозам, в этом году объем как экспорта, так и импорта будет ниже прошлогодних показателей.

По словам А.ОХРИМЕНКО, «существует еще одна проблема - реструктуризация валютных долгов перед нерезидентами, однако и она не носит столь критический характер, как это может показаться с первого взгляда». Он подчеркнул, что в большинстве случаев - это долги корпоративного сектора, их большая часть - от нерезидентов родственных структур. В условиях укрепления гривни для такого рода нерезидентов более выгодно пролонгировать старые долговые обязательства, считает А.ОХРИМЕНКО.