Стельмах не исключает резкого укрепления гривни
"Если правительство выйдет на рынок"...
Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ не исключает резкого укрепления гривни.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Швейцарии.
В.СТЕЛЬМАХ напомнил, что Международный валютный фонд выделил Украине второй транш кредита (2,8 млрд. дол.), из которого 1,5 млрд. дол., - в госбюджет для финансирования внешних долговых обязательств.
«Если правительство выйдет на рынок (валютный – УНИАН), то тенденция к укреплению гривни будет однозначно, а если выйдет правительство неосторожно на рынок, то может произойти стрессовое укрепление гривни», - сказал председатель НБУ.
В.СТЕЛЬМАХ подчеркнул, что сегодня нужно синхронизировать работу с правительством, чтобы не допустить стрессового прыжка курса, чтобы курс был закреплен осторожно.
В общей сложности, по словам В.СТЕЛЬМАХА, на сегодняшний день на валютном рынке наметилась тенденция к укреплению гривни. «Но перелом будет, если правительство выйдет на валютный рынок», - сказал председатель НБУ.
Сегодня, по его словам, ситуация значительно улучшилась за последние две декады апреля и особенно в мае, в частности, население успокоилось и не скупает валюту.
В.СТЕЛЬМАХ отметил, что если раньше Нацбанк продавал миллиарды долларов, то сейчас речь идет о миллионах. «В последние дни мы предлагаем (доллары – УНИАН), у нас их не берут, и курс пошел на укрепление. Вы видите, что курс вчера был 7,65, а сегодня еще на пункт ниже», - сказал он.