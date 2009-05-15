Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ не исключает резкого укрепления гривни.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Швейцарии.

В.СТЕЛЬМАХ напомнил, что Международный валютный фонд выделил Украине второй транш кредита (2,8 млрд. дол.), из которого 1,5 млрд. дол., - в госбюджет для финансирования внешних долговых обязательств.

«Если правительство выйдет на рынок (валютный – УНИАН), то тенденция к укреплению гривни будет однозначно, а если выйдет правительство неосторожно на рынок, то может произойти стрессовое укрепление гривни», - сказал председатель НБУ.

В.СТЕЛЬМАХ подчеркнул, что сегодня нужно синхронизировать работу с правительством, чтобы не допустить стрессового прыжка курса, чтобы курс был закреплен осторожно.

В общей сложности, по словам В.СТЕЛЬМАХА, на сегодняшний день на валютном рынке наметилась тенденция к укреплению гривни. «Но перелом будет, если правительство выйдет на валютный рынок», - сказал председатель НБУ.

Сегодня, по его словам, ситуация значительно улучшилась за последние две декады апреля и особенно в мае, в частности, население успокоилось и не скупает валюту.

В.СТЕЛЬМАХ отметил, что если раньше Нацбанк продавал миллиарды долларов, то сейчас речь идет о миллионах. «В последние дни мы предлагаем (доллары – УНИАН), у нас их не берут, и курс пошел на укрепление. Вы видите, что курс вчера был 7,65, а сегодня еще на пункт ниже», - сказал он.