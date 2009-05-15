ЕС определится с финансированием «Восточного партнерства» к осени

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что к осени Европарламент определится с финансированием проектов в рамках «Восточного партнерства».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед представителями деловых кругов Швейцарии в Клубе предпринимателей «Виденмос» в швейцарском городе Райтнау.

Президент напомнил о договоренностях, достигнутых с Еврокомиссией в рамках «Восточного партнерства», в том числе и по наработке конкретных экономических проектов.

Он также напомнил, что 4 июня будет формироваться конкретный план действий в рамках работы этой организации. «Я надеюсь, что к осени Европарламент определится относительно финансового обеспечения этих проектов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, по разным подсчетам, речь может идти о сумме от 260 до 600 млн. евро. При этом речь пойдет о первых проектах, которые будут реализовываться в рамках «Восточного партнерства».

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет принципиально согласился начать этот проект.

20 марта лидеры стран Европейского Союза утвердили политику «Восточного партнерства», выделив на нее 600 млн. евро на 2009-2013 гг.

«Восточное партнерство» должно охватить 6 стран-соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.