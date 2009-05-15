ЕС определится с финансированием «Восточного партнерства» к осени
Надеется Ющенко
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что к осени Европарламент определится с финансированием проектов в рамках «Восточного партнерства».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед представителями деловых кругов Швейцарии в Клубе предпринимателей «Виденмос» в швейцарском городе Райтнау.
Президент напомнил о договоренностях, достигнутых с Еврокомиссией в рамках «Восточного партнерства», в том числе и по наработке конкретных экономических проектов.
Он также напомнил, что 4 июня будет формироваться конкретный план действий в рамках работы этой организации. «Я надеюсь, что к осени Европарламент определится относительно финансового обеспечения этих проектов», - сказал В.ЮЩЕНКО.
По его словам, по разным подсчетам, речь может идти о сумме от 260 до 600 млн. евро. При этом речь пойдет о первых проектах, которые будут реализовываться в рамках «Восточного партнерства».
Справка УНИАН. «Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет принципиально согласился начать этот проект.
20 марта лидеры стран Европейского Союза утвердили политику «Восточного партнерства», выделив на нее 600 млн. евро на 2009-2013 гг.
«Восточное партнерство» должно охватить 6 стран-соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.