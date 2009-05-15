Ющенко приглашает Тимошенко, Стельмаха и Януковича на совещание

В понедельник, 18 мая, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет совещание при участии высшего руководства государства и лидеров политических сил по вопросам согласованных действий по преодолению кризисных явлений.

Как сообщает пресс-служба Президента, на совещание приглашены премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Главная цель совещания – обсуждение единого общенационального антикризисного плана, в частности, выполнение положений меморандума с МВФ.

Президент обеспокоен тем, что три законопроекта, которые касаются банковской системы и должны быть приняты до конца мая, не готовы к рассмотрению в парламенте. До сих пор не внесен в парламент законопроект о процедурах решения вопросов проблемных банков, совместно разработанный правительством и Национальным банком. Кроме того, до конца мая должны быть введены в действие законодательные акты по обеспечению юридической и фактической независимости НБУ. Однако законопроект по этому вопросу в парламент не внесен, говорится в сообщении.

Также на заседании будет обсуждена ситуация, сложившаяся на газовом рынке.

Информацию о результатах совещания пресс-служба обещает предоставить СМИ.