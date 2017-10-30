Прибыль государственного "Ощадбанка" выросла почти на 10%

Прибыль одного из крупнейших государственных банков "Ощадбанка" в в январе-сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 9,3% - до 448,757 миллиона гривень, сообщается в отчетности на сайте банка.

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Согласно отчетности, активы банка за 9 месяцев выросли на 5,2% - до 221,631 миллиарда гривень, обязательства выросли на 0,3% - до 195,548 миллиарда гривень, собственный капитал составил 26,083 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. В 2016 году банк получил 468,17 миллиона гривень чистой прибыли против убытка в 12,3 миллиарда гривень годом ранее.