Нацбанк укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 31 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2682,9390 (30 октября – 2687,5781)

100 EUR – 3115,4288 (30 октября – 3118,9344)

10 RUR – 4,6360 (30 октября – 4,6271)

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Как сообщает УНИАН, 30 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,83/26,85 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,17/31,19 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8294 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 528 сделок на сумму 322,44 миллиона долларов.