Две купюры и 11 монет: опубликован список запрещенных в Украине российских денег (фото)

Почти через две недели после постановления №103 о запрете в Украине банкнот и монет российского рубля с изображениями оккупированного Крыма Нацбанк наконец выдал полный список запрещенных денег с фотографиями.

В него вошло две купюры — номиналом 100 и 200 рублей, а также 11 монет, передает UBR.ua, отмечая, что они перечислены в телеграмме НБУ №50-0006/72881.

Список монет включает в себя 5 номиналов разных видов: 2, 3, 5, 10 и 25 рублей. Выпущенных с 2014 по 2017 годы, с изображениями Севастополя, Феодосии, Керчи, детского лагеря Артек и пр.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк 13 октября запретил украинским банкам проводить операции с банкнотами и монетами Российской Федерации с изображением объектов, расположенных на оккупированной территории Украины.

Решение НБУ стало ответной реакцией на заявление центробанка РФ 12 октября о введении в обращение новых банкнот номиналом 200 рублей с изображенными на них символами оккупированного Севастополя: Памятника затопленным кораблям и вида на Херсонес Таврический.