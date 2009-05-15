Плавающий курс гривни несовместим с официальным курсом

Плавающий курс гривни является несовместимым с существованием официального курса, и в этом состоит теоретическая ошибка руководства Национального банка Украины (НБУ).

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции экс-заместитель председателя НБУ Сергей ЯРЕМЕНКО.

По его словам, эти два термина взяты из двух курсовых режимов – официальный курс взят из тех режимов, которые касаются переходных экономик с неконвертируемыми валютами, где официальный курс играет роль «ценового якоря», который защищает страну. А гибкий курс, или плавающий, – это понятие, которое относится к свободно конвертируемым валютам, когда национальные банки не говорят, какие у них официальные курсы, потому что тот курс, который формируется на рынке, и является официальным.

«Таким образом, попытки соединить эти две вещи говорят о неправильном понимании ситуации со стороны Национального банка», – считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, в начале мая т.г. Национальный банк Украины обнародовал постановление (№264 от 30 апреля 2009 г.), которым установил, что официальный курс гривни может на 2% отклоняться от средневзвешенного курса на межбанке.

Как сказано в постановлении, «официальный курс гривни к доллару США рассчитывается по курсу, который определяется как средневзвешенный курс продавцов и покупателей на межбанковском валютном рынке Украины, который сформировался за предыдущий рабочий день, с возможным отклонением ±2%».

Этим постановлением вносятся изменения в Положение об установлении официального курса гривни к иностранным валютам и курса банковских металлов.

Также в документе указывается, что эта норма введена в соответствии с Меморандумом об экономической и финансовой политике в рамках соглашения «stand by» между Украиной и Международным валютным фондом.

Как сообщалось, до принятия постановления №264 было предусмотрено, что официальный курс гривни рассчитывается, исходя из установленного на межбанковском валютном рынке Украины, по результатам функционирования Системы подтверждения соглашений.

Нацбанк не указывает номер и дату регистрации постановления №264 в Министерстве юстиции Украины, а также не указывается, с какого числа документ вступает в силу.