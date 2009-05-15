По результатам 2008 года Альфа-Банку (Украина) присвоен наивысший рейтинг надежности – «А+», что соответствует высокому уровню надежности с нейтральным прогнозом, сообщили .

«Поддержка акционеров позволила Банку не только продемонстрировать высокую капитализацию и достаточный запас «прочности», но и сохранить лидирующие позиции в рейтинге, - отметил Владимир Духненко, директор РА «Эксперт-Рейтинг».

«Неукоснительное исполнение Банком своих обязательств является основным показателем его надежности. Мы рады, что стабильную работу Альфа-Банка высоко оценили, как эксперты рынка, так и наши клиенты. За март-апрель 2009 года портфель депозитов розничных клиентов Альфа-Банка увеличился на 16%, что является лучшим свидетельством доверия наших вкладчиков», - убежден Пиотр Качмарек, Директор розничного бизнеса Альфа-Банка (Украина).

Справка УНИАН. «Рейтинг надежности украинских банков» от РА «Эксперт-Рейтинг» составляется с 2005 года. В рейтинге 2009 года (составляется по результатам деятельности банков за 2008 год) всего принимало участие 77 банков, из которых 23 банка получили наивысшую рейтинговую оценку.

Методика рейтинговой оценки надежности банков разработана специалистами рейтингового агентства. Финансовые институты распределялись по группам надежности А, В и С согласно размеру итогового интегрального показателя (ИИП).

Альфа-Банк (Украина) является членом международного консорциума «Альфа-Групп». Альфа-Банк (Украина) входит в десятку крупнейших банков Украины по размеру активов согласно рейтингу Национального Банка Украины. По итогам 2008 года чистые активы выросли до 32 310 млн грн., капитал увеличился до 3 308 млн грн. Альфа-Банк является универсальным банком и предоставляет услуги во всех ключевых секторах банковской сферы, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, услуги хранителя, услуги по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных и муниципальных облигаций, а также консультационные услуги.