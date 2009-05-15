«Кредит-Рейтинг» приостановил рейтинги ряда банков

Украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о приостановке долгосрочных кредитных рейтингов ряда банков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства.

Согласно предоставленной информации, приостановлены кредитные рейтинги АКБ "Киев", ООО "Укрпромбанк", ОАО КБ "Надра", АБ "Банк регионального развития", АКБ "Трансбанк", ОАО СКБ "Днистер", а также рейтинги выпуска процентных облигаций (серия G) ОАО СКБ "Днистер" на сумму 40 млн. грн. в связи с непредоставлением агентству информации относительно деятельности указанных банков после введения временной администрации.

В агентстве также отметили, что кредитные рейтинги КБ "Национальный стандарт", АКБ "Европейский" и выпуска процентных облигаций (серия А) АКБ "Европейский" на сумму 20 млн. грн. приостановлены в связи с непредоставлением информации агентству относительно текущей деятельности банков.